Wetter Heißes und sonniges Spätsommerwochenende im Norden erwartet Von dpa | 08.09.2023, 08:53 Uhr | Update vor 46 Min. Paddeln auf der Alster Foto: Franziska Spiecker/dpa up-down up-down

Sonnenanbeter können sich auf ein warmes bis heißes Spätsommerwochenende freuen. Ein anhaltendes Hochdruckgebiet soll für einen sonnigen, wolkenklaren Himmel sorgen bei Temperaturen zwischen 23 Grad an der Ostsee und 30 Grad im Landesinneren. Das teilte der Deutsche Wetterdienst am Freitagmorgen mit. Der vom Wetterdienst veröffentlichte Trend zeigt, dass es sich um das erstmal letzte heiße Wochenende in diesem Jahr handeln könnte. Das Wetter soll Anfang der kommenden Woche deutlich abkühlen. Schauer und vereinzelte Gewitter werden dann erwartet.