Schleswig-Holsteins Finanzministerin Monika Heinold spricht während einer Pressekonferenz. Foto: Frank Molter/dpa/Archivbild FOTO: Frank Molter up-down up-down Landesparteitag Heinold wirbt für Zustimmung für Koalitionsvertrag mit CDU Von dpa | 27.06.2022, 19:14 Uhr

Finanzministerin Monika Heinold hat am Montag auf einem Landesparteitag der Grünen um Zustimmung zu dem mit der CDU ausgehandelten Koalitionsvertrag geworben. „Vor uns liegt ein Koalitionsvertrag, der nicht nur grün ist, sondern vor allem auch gut ist für Schleswig-Holstein“, sagte Heinold am Abend in Neumünster. Dort tagt parallel auch der entscheidende Landesparteitag der CDU.