Finanzen | 24.05.2023, 16:21 Uhr

Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) hat die Entscheidung der Landesregierung für eine vorübergehende Haushaltsbremse in Schleswig-Holstein verteidigt. „Die Haushaltssperre war das richtige Instrument zum richtigen Zeitpunkt nach der Steuerschätzung, um einmal deutlich zu machen: Wir brauchen jetzt Maßnahmen, damit uns das Jahr 2023 nicht aus dem Ruder läuft“, sagte Heinold am Mittwoch in Kiel. Die Haushaltslage des Landes habe sich zugespitzt.