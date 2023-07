Heide Simonis ist tot Foto: Ulrich Perrey/dpa up-down up-down Sozialdemokratin Heinold: Simonis hat vielen Frauen Mut gemacht Von dpa | 12.07.2023, 17:41 Uhr

Mit Heide Simonis hat Schleswig-Holstein nach Ansicht der stellvertretenden Ministerpräsidentin Monika Heinold (Grüne) eine engagierte Sozialdemokratin verloren. „Als erste Ministerpräsidentin in Deutschland hat sie vielen Frauen Mut gemacht, Führungsverantwortung einzufordern und zu übernehmen“, sagte Heinold am Mittwoch in Kiel. Sie erinnere sich gerne an die gemeinsame Zusammenarbeit in neun Jahren rot-grüner Koalition. „Heide hätte es verdient, ihren wohlverdienten Ruhestand länger und gesünder genießen zu können.“