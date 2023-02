Monika Heinold Foto: Marcus Brandt/dpa/Archivbild up-down up-down Finanzministerin Heinold setzt auf verstärkten Kampf gegen Geldwäsche Von dpa | 07.02.2023, 14:15 Uhr

Im Kampf gegen Geldwäsche haben die Behörden in Schleswig-Holstein laut Finanzministerin Monika Heinold ihre Zusammenarbeit intensiviert. Entscheidend bei der Geldwäschebekämpfung sei aber die Zusammenarbeit mit dem Bund, erklärte die Grünen-Politikerin am Dienstag. Hier gebe es noch großen Verbesserungsbedarf. „Wir müssen im Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in Deutschland besser werden.“