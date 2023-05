Philipp Nimmermann Foto: Markus Scholz/dpa/Archivbild up-down up-down Bundesregierung Heinold: Nimmermann der Richtige als Habecks Staatssekretär Von dpa | 22.05.2023, 12:48 Uhr

Mit Philipp Nimmermann als neuem Staatssekretär hat Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck nach Einschätzung der schleswig-holsteinischen Finanzministerin Monika Heinold (alle Grüne) eine ausgesprochen gute Wahl getroffen. „Mit seiner Klugheit, seiner Erfahrung und seiner Zugewandtheit ist Philipp Nimmermann genau der Richtige für diesen Job“, erklärte Heinold am Montag in Kiel. Sie war von Oktober 2014 bis Januar 2019 Nimmermanns Chefin: Der heute 57-Jährige war seinerzeit als Finanzstaatssekretär in Kiel zuständig für die damalige HSH Nordbank, für weitere Beteiligungen des Landes, die Schuldenverwaltung, den Versorgungsfonds und die Steuerverwaltung.