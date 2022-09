SH-Finanzministerin Monika Heinold begrüßt das Entlastungspaket der Bundesregierung. Foto: IMAGO/Petra Nowack up-down up-down Energiekrise in SH Heinold: Entlastungspaket des Bundes mit vielen guten Bausteinen Von dpa | 04.09.2022, 15:58 Uhr

Am Samstag hat der Koalitionsausschuss der Bundesregierung bis spät in die Nacht über neue Entlastungen verhandelt. SH-Finanzministerin Monika Heinold sieht in den Ergebnissen viele gute Bausteine.