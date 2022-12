Monika Heinold Foto: Frank Molter/dpa/Archivbild up-down up-down Finanzministerin Heinold begrüßt Entscheidung zum Nachtragshaushalt Von dpa | 08.12.2022, 16:21 Uhr

Finanzministerin Monika Heinold hat die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zu einer Klage der Union zum Nachtragshaushalt des Bundes begrüßt. „Die aktuellen multiplen Krisen erfordern sowohl schnelle und direkte Hilfen für die Menschen als auch Investitionen in Klimaschutz und Energiewende“, sagte die Grünen-Politikerin am Donnerstag. Die Entscheidung der Richter in Karlsruhe sei eine gute Nachricht.