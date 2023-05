FDP Foto: Nicolas Armer/dpa/Symbolbild up-down up-down Finanzen Haushaltsprobleme: FDP fordert von Heinold Plan zur Lösung Von dpa | 19.05.2023, 13:05 Uhr

Die FDP-Fraktion im Schleswig-Holsteinischen Landtag fordert von der Finanzministerin einen Plan zur Lösung der Haushaltsprobleme. „Wir erwarten, dass Monika Heinold (Grüne) in der Sondersitzung des Finanzausschusses am 30. Mai nachvollziehbar darlegt, wie sie ihr selbstverschuldetes Haushaltsdesaster jetzt in den Griff bekommen will, damit die Haushaltssperre zügig wieder aufgehoben werden kann und keine weitere Verunsicherung entsteht“, teilte der FDP-Fraktionschef Christopher Vogt am Freitag mit.