Lübeck Haushalt mit Ausgaben von 1,12 Milliarden Euro verabschiedet Von dpa | 29.09.2023, 16:33 Uhr | Update vor 1 Std. Jan Lindenau Foto: Marcus Brandt/dpa up-down up-down

Die Lübecker Bürgerschaft hat ihren Haushalt für das Jahr 2024 verabschiedet. Er umfasse Ausgaben in Höhe von mehr als 1,12 Milliarden Euro, sagte eine Sprecherin der Stadt am Freitag. Die gegenüber stehenden Einnahmen lägen um 482.000 Euro darunter, so dass sich nach dem Beschluss der Bürgerschaft vom Donnerstagabend ein dementsprechendes Defizit ergebe.