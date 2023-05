Feuerwehr Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild up-down up-down Schleswig-Flensburg Hausbrand in Kappeln: ein Bewohner wird vermisst Von dpa | 18.05.2023, 11:26 Uhr

Ein Wohnhausbrand hat in Kappeln am Donnerstagmorgen einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Zunächst wurde noch einer der Anwohner des Hauses vermisst, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Ein Sprecher der Feuerwehr teilte der Deutschen Presse-Agentur mit, dass auch am Brandort nach der vermissten Person gesucht werde. Ein Hund sei in den Flammen umgekommen, hieß es. Das Feuer hatte zwischenzeitlich zu einer starken Rauchentwicklung über Kappeln geführt, mittlerweile gebe es jedoch nur noch eine leichte Rauchentwicklung, sagte der Sprecher der Feuerwehr.