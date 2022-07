Grüne Flächen sollen gegen hohe Temperaturen helfen. FOTO: Annika Jensen up-down up-down Gegen die Hitze in Städten Vorbild Dänemark: Haus & Grund will mehr Flächenentsiegelung in SH Von dpa | 22.07.2022, 14:44 Uhr

Vor dem Hintergrund der Hitze an den vergangenen Tagen will der Eigentümerverband Haus & Grund die Entsiegelung von Flächen in Schleswig-Holstein vorantreiben. Vorbild ist Dänemark.