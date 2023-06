Hansa-Park für den Sommer gerüstet Foto: Jonas Walzberg/dpa up-down up-down Freizeit Hansa-Park für den Sommer gerüstet: Brandschutz-Stellenwert Von dpa | 26.06.2023, 06:17 Uhr

Ungeachtet des Brandes im Europapark in Rust in Baden-Württemberg sind die Betreiber des Hansa Parks in Sierksdorf im Kreis Ostholstein für die laufende Saison zuversichtlich. Es gebe ein umfassendes Konzept zur Brandverhütung, sagte eine Sprecherin des Parks. „Darüber hinaus untersuchen wir jährlich alle elektrischen Schaltschränke mit Wärmebildkameras und es gibt regelmäßige Sicherheitsübungen auch mit der Feuerwehr“, sagte sie.