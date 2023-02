Ortstermin in Borodjanka: Hans-Peter Bartels (rechts) mit Bürgermeister Heorhii Yerko (Mitte) und dem Vertreter der Region Kiew-Land, Artem Husak. Foto: Fabian Schlüter up-down up-down Ex-Wehrbeauftragter im Interview Hans-Peter Bartels: „Die Ukraine kämpft darum, nicht im Stich gelassen zu werden“ Von Henning Baethge | 08.02.2023, 15:10 Uhr

Der frühere Kieler Bundestagsabgeordnete und Ex-Wehrbeauftragte Hans-Peter Bartels war in der Ukraine. Was er auf der Reise in dem kriegsgebeutelten Land erlebt hat. Und wie er als Deutscher behandelt wurde.