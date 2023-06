LKW Foto: Boris Roessler/dpa/Symbolbild up-down up-down Leute Handy-Akku leer: Lkw-Fahrer findet sein Fahrzeug nicht mehr Von dpa | 16.06.2023, 10:11 Uhr

Die Bundespolizei hat einem orientierungslosen Lastwagenfahrer geholfen, der in der Nacht seinen geparkten Lastwagen nicht mehr wieder fand. Der völlig durchgeschwitzte und atemlose Mann habe die Beamten kurz nach Mitternacht am Bahnhof Neumünster angesprochen und um Hilfe gebeten, teilte die Polizei am Freitag mit. Auf Nachfrage habe der Mann nur gewusst, dass er sein Fahrzeug in der Nähe einer großen Tankstelle abgestellt hatte. Zu dem Zeitpunkt war der polnische Lastwagenfahrer bereits mehrere Kilometer mit leerem Handy-Akku unterwegs gewesen.