Der Handelsverband Nord hat eine gemischte Bilanz zum bisherigen Verlauf des Weihnachtsgeschäfts gezogen. Etwa ein Viertel der Händler im Norden sei mit den Umsätzen zufrieden, sagte die Sprecherin des Verbandes, Mareike Petersen, am Freitag. Rund die Hälfte der Befragten sei dagegen mit dem bisherigen Weihnachtsgeschäft nicht zufrieden. „Die Kunden schauen mehr aufs Geld als in den Vorjahren und überlegen genau, was sie kaufen“, sagte Petersen.