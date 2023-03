Einzelhandel Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild up-down up-down Einzelhandel Handelsverband hofft auf gutes Ostergeschäft Von dpa | 28.03.2023, 11:51 Uhr

Der Handelsverband Nord rechnet für die Tage rund um Ostern mit Mehrumsätzen in diversen Bereichen. Als Beispiele nannte Hauptgeschäftsführer Dierk Böckenholt am Dienstag Lebensmittel, Süßwaren, kleinere Geschenkartikel, Dekoration und Spielwaren. „Zwar ist das Osterfest für den Handelsumsatz längst nicht so bedeutend wie das Weihnachtsfest, aber eine kleine Sonderkonjunktur erfreut die Branche dennoch“, sagte Böckenholt.