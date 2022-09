Einzelhandel Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild up-down up-down Energiekosten Handelsverband fordert Finanzhilfen für Einzelhandel Von dpa | 28.09.2022, 14:39 Uhr

Der Handelsverband Nord fordert vom Staat Finanzhilfen für den Einzelhandel. Mehr als die Hälfte der Einzelhändler in Schleswig-Holstein, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern sähen sich langfristig durch steigende Energiekosten und sinkende Umsätze in ihrer Existenz bedroht, sagte der Präsident des Verbandes, Andreas Bartmann, am Mittwoch. „Wir fordern deshalb Härtefallhilfen für besonders betroffene Unternehmen“, sagte er.