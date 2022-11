Spätestens seit dem schweren Verkehrsunfall am Dienstagabend auf der A7 bei Quickborn wird das Thema „Erste Hilfe“ in Schleswig-Holstein wieder heftig diskutiert. Eine Frau, die sofort anhielt, um einem lebensgefährlich Verletztem in seinem deformierten Autowrack zu helfen kritisierte: „Es kamen nicht viele, die geholfen haben.“

Erste Hilfe kann Leben retten. Wer das unterlässt, kann sich sogar strafbar machen. Laut Strafgesetzbuch ist Erste Hilfe immer dann zumutbar, wenn man sich als Ersthelfer nicht selbst gefährdet – etwa weil es brennt – oder wenn man etwa aufsichtspflichtige Kinder im eigenen Auto zurücklassen müsste.

Doch was ist im Ernstfall zu tun? In der Theorie sollte dies jeder wissen, der einen Führerschein hat. Denn der schließt einen Erste-Hilfe-Kurs ein. Doch der liegt eben oft schon Jahre oder Jahrzehnte zurück.

Mehr Informationen: Was ist im Ernstfall zu tun? größer als Größer als Zeichen Ganz zuerst sollte immer die Unfallstelle abgesichert werden. Heißt, das Auto mit etwas Abstand abstellen, Warnblinker anmachen, Warnweste anziehen und dann ein Warndreieck sichtbar aufstellen. Anschließend gilt es, den Notruf zu wählen. Weitere detaillierte Informationen: Was ist Ersthelfern zumutbar? Bis die Rettungskräfte eintreffen, muss sich um die Verletzten gekümmert werden. Man kann etwa beruhigend auf die Personen einreden, wenn diese bei Bewusstsein sind. Um Unterkühlung zu verhindern, kann auch eine Unfalldecke helfen. Darüber hinaus sollte versucht werden, Blutungen zu stillen. Ist die Person bewusstlos, sollte kontrolliert werden, ob sie noch atmet. Ist die Atmung normal, kann der Verletzte unter Umständen in die stabile Seitenlage gebracht werden. Atmet die Person aber unregelmäßig oder gar nicht, muss versucht werden, das Unfallopfer mit Hilfe der Herzdruckmassage wiederzubeleben. Wichtig ist, verletzte Personen nicht unnötig zu bewegen. Motorradfahrern sollte der Helm sehr vorsichtig abgenommen werden.

Laut Polizei, ADAC und Feuerwehr gilt: Das einzig Falsche ist, nichts zu tun. Aber Hand auf Herz: Wüssten Sie was als Ersthelfer zu tun ist? Das wollen wir heute in unserer Umfrage des Tages von Ihnen wissen.

Diese Umfrage ist nicht repräsentativ.