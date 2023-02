Nach Messerattacke in Zug zwischen Kiel und Hamburg Foto: Marcus Brandt/dpa/Archivbild up-down up-down Justiz Hamburger Behörden nun doch bei Ausschuss zur Messerattacke Von dpa | 07.02.2023, 14:15 Uhr

Nach heftiger Kritik aus Kiel wird die Hamburger Justizbehörde nun doch an einer Sitzung des Innen- und Rechtsausschusses des schleswig-holsteinischen Landtags zur Messerattacke von Brokstedt teilnehmen. Sowohl die Justiz- als auch die Innenbehörde würden bei der Sitzung am Donnerstag in Kiel durch Staatsräte vertreten sein, sagte die stellvertretende Hamburger Senatssprecherin Julia Offen am Dienstag. Mit einem Schreiben vom Montag hatte Justizstaatsrat Holger Schatz seine Teilnahme an der Sitzung noch abgesagt. Zu dem Sinneswandel sagte Offen nichts.