Die Kultusministerkonferenz verurteilte in einer Erklärung die terroristischen Angriffe der Hamas auf die israelische Bevölkerung und den Staat Israel „mit großer Entschiedenheit und vollem Nachdruck“. In der Erklärung heißt es: „In diesen schweren Tagen und Stunden, die unsägliches Leid über Israel gebracht haben, gilt unsere tiefe Anteilnahme und Solidarität unseren israelischen Freundinnen und Freunden. Wir denken zugleich an die Jüdinnen und Juden sowie Israelis in Deutschland, die in großer Sorge um ihre Verwandten und Freundinnen und Freunde in Israel sind, die sich aber auch selbst Anfeindungen ausgesetzt sehen und um ihre Sicherheit fürchten.“