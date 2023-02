2011 wurden die Wehrpflicht nach 55 Jahren ausgesetzt, was in der Praxis einer Abschaffung von Wehr- und Zivildienst gleichkam. Der russische Angriff auf die Ukraine hatte zuletzt wiederholt eine Debatte darüber ausgelöst, ob eine allgemeine Dienstpflicht für beide Geschlechter eingeführt werden solle.

Nach verbreitetem Verständnis wird unter dem Begriff einer allgemeinen Dienstpflicht verstanden, dass Bürger für eine gewisse Zeit einen Dienst für die Allgemeinheit leisten. Dabei könnte die Bundeswehr dann eine Option neben anderen Tätigkeiten etwa im sozialen Bereich sein.

Politik streitet über die allgemeine Dienstpflicht

Verteidigungsminister Boris Pistorius sieht gute Argumente für eine allgemeine Dienstpflicht in Deutschland zur Stärkung von Katastrophenschutz, Bundeswehr und Rettungsdiensten.

Bundesjustizminister Marco Buschmann hat diesbezüglich jedoch rechtliche und politische Bedenken. „Gerade die junge Generation war in den letzten Jahren durch die Corona-Pandemie über die Maßen belastet“, sagte der FDP-Politiker am Mittwoch. Die Diskussion um die Einführung einer allgemeinen Dienstpflicht halte er daher für „völlig verfehlt“. Er fügte hinzu: „Auch aus verfassungsrechtlicher Sicht bestehen an einer solchen Pflicht ernsthafte Zweifel.“

Aber auch unter den deutschen Bürgern herrscht Uneinigkeit. Während manche eine allgemeine Dienstpflicht für junge Menschen positiv sehen, da diese etwas für die Allgemeinheit tun würden und damit den sozialen Zusammenhalt stärken, meinen andere, dass niemand zu einer Arbeit gezwungen werden soll.

