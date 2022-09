Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck wurde für seine Politik und seine gute Kommunikation gefeiert. Doch eine Gasumlage und einen Talkshow-Auftritt später hat sich das Bild gewandelt.

Habecks Politik und Kommunikation stehen plötzlich zunehmend in der Kritik. Auch sein erst zu Wochenbeginn verkündeter Plan, zwei Atomkraftwerke noch bis zum Frühjahr 2023 im Reservebetrieb zu halten, stößt auf wenig Gegenliebe. Nun warnt der Betreiber des Atomkraftwerks Isar 2 in Bayern gar davor, die Anlagen zum Jahreswechsel in die Reserve zu schicken.

In unserer Umfrage des Tages wollen wir heute von Ihnen wissen, wie Sie die Situation beurteilen. Ist die Habeck-Kritik gerechtfertigt oder nicht? Stimmen Sie gern auch ohne Abo ab.

Das Ergebnis ist nicht repräsentativ.