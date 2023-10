St. Martin, Halloween oder Reformationstag: Der Terminkalender im Herbst 2023 ist voll mit Laternenläufen und Partys, bei denen sich Besucher als lebendige Tote verkleiden. Feiertage läuten allmählich den Jahresabschluss ein und geben Zeit zu reflektieren. Lesen Sie auf shz.de, welche Bräuche hinter den Feiertagen im Herbst stecken – und, wie diese in Schleswig-Holstein gefeiert werden.

Halloween 2023: Woher der Ursprung der Bräuche vom 31. Oktober kommt

Ein mythologisch-gewachsener Glaube der Kelten wird am 31. Oktober zu neuem Leben erweckt: An Halloween sollen die bösen Geister der Verstorbenen vertrieben werden. Kinder fragen nach „Süßem oder Saurem“ und Erwachsene verkleiden sich wahlweise blutverschmiert. In Analogie zum Erntedankfest spielt in der Ursprungsgeschichte von Halloween ebenfalls die Ernte eine große Rolle. Der Sage nach feierten die Kelten an einem 31. Oktober ihre Gaben im Kontext der sich nun ankündigenden kalten Jahreszeit.

Schaurig-schöne Kostüme wie diese gibt es auch auf Halloween-Partys in Schleswig-Holstein zu bestaunen.

Was Jahrhunderte später einmal in Halloween-Partys mit Zombies und Hexen münden sollte: Die Kelten aus Irland beschworen den Geist der Toten hinauf. Sie waren von der Annahme überzeugt, dass es an diesem Tag möglich sei, mit verstorbenen Menschen in Kontakt zu treten. Die Kelten gingen am 31. Oktober raus auf die Straßen und suchten Menschen auf, die im nächsten Jahr sterben sollten. Sie vermuteten bei ihren Rundgängen auf böse Geister zu treffen. Mit Kostümen und gelegten Feuern versuchten sie diese abzuschrecken.

Aus der Mythologie heraus erklärt sich so auch der Brauch des Verkleidens auf Halloween-Partys. Nachdem irische Einwanderer im 19. Jahrhundert den USA Halloween nahegebracht hatten, sollte der Brauch ab den 1940er Jahren auch in Deutschland Anklang finden.

Die Tradition von „Süßes oder Saures“ („Trick or Treat“) rührt derweil daher, dass die Kelten auf ihren Runden durch die Straßen immer wieder Andenken sichteten, die ebenfalls ihren Teil dazu beitragen sollten, böse Geister zu beruhigen. „Trick or Treat“ hat – genauso wie Halloween-Partys – längst auch in Schleswig-Holstein Tradition.

Reformationstag in SH: Die Bedeutung des Feiertags am 31. Oktober

Den Ursprung hat Halloween also zu vorchristlichen Zeiten in Irland. Seinen Namen bekam das Fest allerdings erst im Zuge der Christianisierung. Namensgeber ist Allerheiligen, ein Feiertag, der seit jeher am 1. November gefeiert wird. Aus dem Vorabend zu Allerheiligen, „All Hallows Eve“, wurde Halloween. Der ursprüngliche Name der heidnischen Tradition, Samhain, war in diesem Zusammenhang seitdem nicht mehr gebräuchlich.

Jahrhunderte später feiern Menschen ebenfalls am 31. Oktober den Reformationstag – Hintergrund ist der 31. Oktober 1517. An diesem Tag soll der Theologe Martin Luther 95 Thesen an eine Kirche in Wittenberg genagelt haben. Kritik richtete sich unter anderem an die gängige Praxis des Ablassbriefs. Seine Thesen, die er bewusst in Zusammenhang eines hohen katholischen Feiertages, ein Tag vor Allerheiligen, veröffentlicht haben soll, lösten eine Grundsatzdebatte aus und legte den Grundstein für den Glauben der protestantischen Kirche.

In Schleswig-Holstein ist der Reformationstag der bislang letzte Tag, der zum Feiertag erklärt wurde. Das bedeutet: Behörden sowie der Einzelhandel haben im ganzen Bundesland geschlossen. Seit 2018 gedenkt Schleswig-Holstein zeitgleich mit Hamburg, Niedersachsen und Bremen dem Reformationstag im Rahmen eines gesetzlichen Feiertages. Gläubige besuchen Gottesdienste.

St. Martin: Geschichte des Feiertags – und warum man im Herbst mit der Laterne geht

Der Feiertag am 11. November wirft schon Tage zuvor seinen Schatten voraus. In Bönebüttel wurde die diesjährige Saison eröffnet: Kinder laufen mit ihren Laternen die Straßen entlang – zum einen steht das in einer jährlichen Herbst-Tradition, zum anderen in einem direkten Zusammenhang mit St. Martin. Wer jedoch der Heilige Martin war, wissen dabei wohl nicht einmal die Eltern.

Der Überlieferung nach handelt es sich bei Sankt Martin um einen Soldaten, der zur kalten Jahreszeit einem Bettler begegnete. Er sah das Leid des Mannes und schnitt mithilfe eines Schwertes die Hälfte seines Mantels, die er dem Bettler daraufhin schenkte. Der 11. November erinnert an diese Barmherzigkeit.

Woher der Brauch des Laternenumzugs kommt, ist nicht vollständig geklärt. Erklärungsansätze berufen sich unter anderem darauf, dass die Überführung des Leichnams von Sankt Martin bei seiner Beerdigung womöglich mit Lichtern begleitet wurde. Darüber hinaus galt das Entzünden eines Feuers im Christentum schon immer als Zeichen der Dankbarkeit. Nach einer erfolgreichen Erntesaison dankten Bauern Gott, indem sie ein Feuer auf ihre abgeernteten Felder legten.

Der 11. November kennt darüber hinaus die Tradition der Martinsgans, ein Essen, um dessen Existenz sich ähnlich viele Mythen ranken wie um die Laternenumzüge. Sankt Martin gilt in Schleswig-Holstein nicht als Feiertag, im ganzen Bundesland finden jedoch Laternenumzüge rund um den 11. November statt.

