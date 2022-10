Blick vom Holzredder aus entlang des Nordwalls: Dieser Teil des Danewerks ist schwer zugänglich. Im Hintergrund ist Schloss Gottorf zu erkennen. Foto: Alf Clasen up-down up-down Halloween 2022 in SH Wie die schwarze Gret auf ihrem Pferd Angst und Schrecken verbreitete Von Inga Gercke | 28.10.2022, 09:56 Uhr

Die schwarze Gret reitet auf ihrem Pferd über das Danewerk. Wer dort arbeiten will, hat schlechte Karten. Was dann passiert und warum sie so böse sein soll.