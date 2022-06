Schreibt über das Leben auf der Hallig: Manuela Warda FOTO: Sven Zimmermann Neues Buch über Nordfriesland Hallig-Lehrerin Manuela Warda schreibt Buch über Hooge Von Kay Müller | 22.06.2022, 07:27 Uhr

Sie unterrichtet nur acht Kinder, darunter ihre eigene Tochter. Manuela Warda ist seit fast drei Jahren Lehrerin auf Hallig Hooge. In ihrem Buch „Den Wind im Haar, das Meer im Blick“ schildert sie, wie sie dorthin kam – und erzählt im Gespräch mit shz.de was das Besondere am Halligleben ist und warum nicht alle Figuren in ihrem Buch zu erkennen sind.