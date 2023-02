Feuerwehr Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild up-down up-down Kriminalität Haftbefehl gegen Verdächtigen nach Bränden in Neumünster Von dpa | 23.02.2023, 13:48 Uhr

Nach einer Brandserie in Neumünster ist ein Verdächtiger in Untersuchungshaft gekommen. Die Polizei hatte den 20 Jahre alten Mann in der Nacht zu Mittwoch festgenommen. Das Amtsgericht Neumünster erließ am Mittwochnachmittag Untersuchungshaftbefehl wegen sieben Brandstiftungstaten, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilten. Zuvor hatte der NDR berichtet.