Messerattacke Haftbefehl für Angreifer von Brokstedt erlassen Von dpa | 26.01.2023, 18:35 Uhr

Gegen den Verdächtigen im Fall des tödlichen Messerangriffs im Zug bei Brokstedt ist Haftbefehl erlassen worden. Dem 33 Jahre alten staatenlosen Palästinenser werde zweifacher heimtückischer Mord und viermal versuchter Totschlag vorgeworfen, sagte Oberstaatsanwalt Peter Müller-Rakow am Donnerstag. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur sitzt der Beschuldigte in Itzehoe in Untersuchungshaft.