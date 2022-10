Die Fronten im Streik der Busfahrer in Schleswig-Holstein sind verhärtet und ein Ende des Tarifkonflikts ist nicht in Sicht – im Gegenteil. Noch bis einschließlich Freitag fallen zahlreiche Busfahrten aus. Gerade jetzt, in einer Zeit, in der mehr Menschen aufgrund hoher Energie- und Benzinkosten den ÖPNV nutzen wollen.

Der Omnibusverband hatte jedoch bereits im Vorfeld erklärt, während eines Streiks nicht gleichzeitig verhandeln zu wollen. In unserer Umfrage des Tages wollen wir heute wieder Ihre Meinung erfahren: Haben Sie Verständnis für den Streik?

Stimmen Sie auch ohne Abo gerne ab.