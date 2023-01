Nicht einmal zwei Drittel der Eigentümer in Schleswig-Holstein haben zwei Wochen vor Fristende ihre Grundsteuererklärung abgegeben. Dabei wurde die Frist bereits verlängert. Keine Zeit gehabt, zu kompliziert oder einfach aus Widerwillen – die Gründe sind ganz verschieden. Und doch dürften Sie mit einem Boykott am Ende wohl kaum durchkommen.

Darum haben Klagen wohl wenig Aussicht auf Erfolg

Wer der Ansicht sei, ihm werde eine unverhältnismäßige Mitwirkungspflicht aufgebürdet, könne sich gerichtlich gegen diese Pflicht zur Wehr zu setzen, sagt zwar Florian Becker, Professor für Öffentliches Recht in Kiel. „Solange aber eine wirksame gesetzliche Pflicht zu Mitwirkung existiert, kann sich der Einzelne nicht einfach über diese hinwegsetzen.“

Finanzministerin Monika Heinold drohte nun zudem bereits mit Verspätungszuschlägen und Zwangsgeldern in Höhe von bis zu 25.000 Euro. Für Sie alles längst kein Thema mehr? Oder geraten Sie angesichts dieser Aussichten jetzt so richtig in Stress? Vielleicht wollen Sie die Sache ja auch trotz allem weiter aussitzen. Stimmen Sie gern auch ohne Abo ab.

