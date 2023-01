Am 6. Januar – den Dreikönigstag – fliegen in vielen Haushalten in Deutschland traditionell die Weihnachtsbäume aus den Wohnzimmern. In anderen war schon Neujahr Schluss mit der Weihnachtsdekoration. In Schweden dagegen endet die festliche Zeit erst am 13. Januar – dann ist Knut.

Lesen Sie auch Antwort des Tages St.-Knuts-Tag: Was ist das und wer feiert ihn?

Wie sieht es bei Ihnen zu Hause aus? War bei Ihnen schon verfrüht Knut oder steht Ihr Baum noch in voller Pracht? Stimmen Sie gern auch ohne Abo ab.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Externen Inhalt laden Mit Aktivierung der Checkbox erklären Sie sich damit einverstanden, dass Inhalte eines externen Anbieters geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden.

Die Ergebnisse sind nicht repräsentativ.