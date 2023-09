Alternativ-Energien Habeck zum Baustart der Suedlink-Leitung im Norden Von dpa | 10.09.2023, 17:33 Uhr | Update vor 3 Min. Robert Habeck Foto: Sven Hoppe/dpa up-down up-down

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) kommt zum Baustart der SuedLink-Stromleitung in Norden am Montag nach Schleswig-Holstein. Von Wewelsfleth nordwestlich von Hamburg an der Elbe aus soll die Stromtrasse die Elbe in einem Tunnel bis zum niedersächsischen Wischhafen unterqueren.