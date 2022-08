Robert Habeck Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa/Archivbild up-down up-down Energiepreise Habeck: Wohlstandsverlust als politisches Thema im Frühjahr Von dpa | 27.08.2022, 14:47 Uhr

Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) rechnet für das nächste halbe Jahr mit erheblichen Wohlstandsverlusten für die Bürger aufgrund hoher Energiepreise. Wie die Lage im nächsten Frühjahr sein werde, wenn in Schleswig-Holstein Kommunalwahlen stattfinden, sei nicht ganz klar, sagte der Grünen-Politiker am Samstag auf einer Veranstaltung seiner Partei in Flensburg. „Aber ganz klar und sicherlich für die Kommunalwahl das Thema wird sein, dass Menschen im nächsten halben Jahr Einkommen oder Wohlstand oder Geld verloren haben.“