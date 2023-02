Robert Habeck Foto: Britta Pedersen/dpa up-down up-down Batteriehersteller Habeck will in Schweden für deutsches Northvolt-Werk werben Von dpa | 02.02.2023, 11:41 Uhr

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck sieht weiterhin gute Chancen, dass der schwedische Batteriehersteller Northvolt eine Fabrik in Schleswig-Holstein baut. Der Grünen-Politiker sagte am Donnerstag vor Beginn einer zweitägigen Reise nach Schweden, Northvolt habe sich in ganz Europa nach einem Standort umgeschaut und sich „im Grunde“ für Heide entschieden, vor allem wegen der großen Menge an erneuerbaren Energien. Der US-amerikanische Inflation Reduction Act mit der Formel, dass Autos in den USA produziert werden müssen, wenn sie die Subventionen dort bekommen, habe diese „Im-Grunde-Entscheidung“ noch einmal geöffnet.