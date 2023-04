Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck zu Besuch in Kiel Foto: Frank Molter up-down up-down Besuch im Küstenkraftwerk Kiel Habeck kündigt Pläne für Wasserstoffnetz in SH noch vor Sommerferien an Von dpa | 29.04.2023, 14:25 Uhr

Er macht wieder Tempo: Noch vor den Sommerferien will Robert Habeck die Pläne zum Aufbau eines Hauptleitungsnetzes für Wasserstoff vorlegen. Das sagte der Bundeswirtschaftsminister bei einem Besuch im Küstenkraftwerk in Kiel am Samstag.