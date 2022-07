Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck spricht im Bundesrat. Foto: Michael Kappeler/dpa FOTO: Michael Kappeler up-down up-down Schleswig-Flensburg Habeck bedauert Rücktritt von Kreisvorsitzendem der Grünen Von dpa | 08.07.2022, 14:36 Uhr

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat den Rücktritt des Kreisvorsitzenden seiner Partei im Kreis Schleswig-Flensburg bedauert. Er schätze Rainer Borcherding als engagierten Kämpfer für den Artenschutz, erklärte der Flensburger Habeck am Freitag laut Mitteilung seines Bundestags-Wahlkreisbüros. Borcherding hatte seinen Posten aus Protest gegen Habecks Naturschutzpolitik abgegeben. „Die neuen Wind- und Naturschutzgesetze auf Bundesebene, an denen Robert Habeck als Wirtschaftsminister maßgeblich mitgewirkt hat, sind in ihrer Wirkung auf die Artenvielfalt für mich unerträglich“, gab er dazu an.