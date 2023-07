Schule Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild up-down up-down Bildung Gut 35.800 Schüler verlassen Schule mit Abschluss Von dpa | 13.07.2023, 17:19 Uhr

35.849 Schülerinnen und Schüler in Schleswig-Holstein haben ihre Abschlussprüfungen absolviert und verlassen die Schule mit dem Ersten allgemeinbildenden Schulabschluss (ESA), dem Mittleren Schulabschluss (MSA) oder dem Abitur. Am Freitag ist der letzte Schultag vor den Sommerferien. „Die Schülerinnen und Schüler haben viel gelernt und viel erreicht. Darauf können sie stolz sein“, sagte Bildungsministerin Karin Prien (CDU). Jetzt stünden sie vor einem neuen Anfang und wechseln in Ausbildung, Studium oder einen anderen Bildungsgang. Sie gratulierte den Jugendlichen und wünschte ihnen viel Erfolg.