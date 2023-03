Mehr Jugendliche verlassen Schule ohne Abschluss Foto: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down Arbeitsmarkt Gut 2000 Jugendliche im Norden ohne Schulabschluss Von dpa | 06.03.2023, 06:17 Uhr

Gut 2000 Jugendliche in Schleswig-Holstein haben die Schule 2021 ohne Abschluss verlassen. Dies entspricht einem Anteil von 7,4 Prozent, wie aus einer Studie des Bildungsforschers Klaus Klemm im Auftrag der Bertelsmann Stiftung hervorgeht, die am Montag veröffentlicht wurde. Zwischen 2011 und 2021 betrug diese Quote stets zwischen 6,9 und 9,5 Prozent.