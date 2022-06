Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther schaut in die Kamera. Foto: Frank Molter/dpa/Archivbild FOTO: Frank Molter up-down up-down Landesparteitag Günther wirbt für Koalitionsvertrag mit Grünen Von dpa | 27.06.2022, 18:43 Uhr

Ministerpräsident Daniel Günther hat am Montag auf einem Landesparteitag der CDU um Zustimmung zu dem mit den Grünen ausgehandelten Koalitionsvertrag geworben. Der Koalitionsvertrag trage eine klare CDU-Handschrift, sagte Günther am Abend in Neumünster. Dort tagt parallel auch der entscheidende Landesparteitag der Grünen.