Daniel Günther (CDU), Ministerpräsident von Schleswig-Holsteins, spricht auf dem Landesparteitag. Foto: Marcus Brandt/dpa/Archivbild FOTO: Marcus Brandt up-down up-down Landtag Günther vor Wiederwahl zum Ministerpräsidenten in Kiel Von dpa | 29.06.2022, 00:34 Uhr

Der CDU-Politiker Daniel Günther tritt am Mittwoch (10.00 Uhr) im schleswig-holsteinischen Landtag zur Wiederwahl als Ministerpräsident an. Der 48-Jährige will das Land in den nächsten fünf Jahren gemeinsam mit den Grünen regieren. Beide Fraktionen haben im Parlament zusammen 48 der 69 Mandate.