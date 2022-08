ARCHIV - Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther spricht während einer Pressekonferenz. Foto: Frank Molter/dpa/Archivbild FOTO: Frank Molter up-down up-down Energiesparen Günther fordert wegen Gaskrise kalte Saunen im Winter Von dpa | 20.08.2022, 09:36 Uhr

Berlin/Kiel - Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat die Wellness-Hotels in seinem Land aufgefordert, ihre Saunalandschaften in der kommenden Wintersaison nicht in Betrieb zu nehmen. ...