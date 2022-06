Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther applaudiert. Foto: Axel Heimken/dpa/Archivbild FOTO: Axel Heimken up-down up-down Regierungsbildung Günther benennt Minister für Landwirtschaft und Justiz Von dpa | 27.06.2022, 19:19 Uhr

Minister für Landwirtschaft, ländliche Räume, Europa und Verbraucherschutz soll in Schleswig-Holstein Werner Schwarz werden. Dies verkündete Ministerpräsident Daniel Günther (beide CDU) am Montagabend auf einem Landesparteitag der CDU in Neumünster. Der 62 Jahre alte Schwarz war bisher Präsident des Landesbauernverbandes. Das Ministerium für Justiz und Gesundheit soll Günther zufolge die Juristin Kerstin von der Decken (CDU) übernehmen. Die 53-Jährige war bisher Inhaberin des Lehrstuhls für Öffentliches Recht an der Universität Kiel. Günther hatte sie in den Corona-Expertenrat der Landesregierung berufen.