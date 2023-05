Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günter (CDU, r) Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa up-down up-down Flüchtlingspolitik Günther zum Bund-Länder-Gipfel: Hartes und langes Ringen Von dpa | 11.05.2023, 05:30 Uhr

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günter (CDU) hat nach dem Treffen der Ministerpräsidenten mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zur Flüchtlingspolitik von einem zähen Ringen mit dem Bund gesprochen. „Dass wir schlussendlich ein Signal in die richtige Richtung senden konnten, war ein Verdienst von 16 Ländern“, sagte Günther am Mittwochabend. Die Ministerpräsidenten hätten an einem Strang gezogen und dem Bund klargemacht, dass die aktuellen Herausforderungen eine gemeinsame Aufgabe von Bund, Ländern und Kommunen seien.