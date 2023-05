Daniel Günther Foto: Frank Molter/dpa up-down up-down CDU Günther zufrieden mit Ergebnis der Kommunalwahl Von dpa | 14.05.2023, 21:16 Uhr

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther hat sich ausgesprochen zufrieden über das Ergebnis seiner CDU bei den Kommunalwahlen in Schleswig-Holstein gezeigt. „Der Vorsprung vor der politischen Konkurrenz ist sogar noch einen Tick größer geworden“, sagte der CDU-Politiker am Sonntagabend in Kiel der Deutschen Presse-Agentur. Die Partei kam nach Auszählung der meisten Ergebnisse der Kreise und kreisfreien Städte auf 33,8 Prozent der Stimmen.