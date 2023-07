Daniel Günther (CDU) Foto: Christian Charisius/dpa up-down up-down Naturschutz Günther zu Nationalpark Ostsee: Interessen ausgleichen Von dpa | 16.07.2023, 11:37 Uhr

Ministerpräsident Daniel Günther sieht die Idee eines Nationalparks Ostsee als ein Instrument für den besseren Schutz des Binnenmeeres. „Das funktioniert an anderen Orten in Deutschland und auch bei uns in Schleswig-Holstein an der Nordsee gut - der Nationalpark Wattenmeer hat sich mittlerweile ja zu einem Aushängeschild entwickelt“, sagte der CDU-Politiker im Interview des „Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlags“. Aber es gebe auch andere Instrumente, die Natur besser zu schützen. Der Prozess werde ergebnisoffen geführt. „Nur das Ziel steht fest: Ein besserer Schutz für unsere Ostsee. Ein Nationalpark könnte durchaus Vorteile haben.“