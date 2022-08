Landtagssitzung Schleswig-Holstein Foto: Christian Charisius/dpa up-down up-down Energiepreise Günther verlangt vom Bund zügig Klarheit über Entlastungen Von dpa | 31.08.2022, 14:44 Uhr

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat die Bundesregierung aufgefordert, zügig Entlastungen für die Bürger zu beschließen. Dies sei auch für die Bundesregierung eine große Herausforderung, sagte der CDU-Politiker am Mittwoch in Kiel. Aber es werde Zeit, Klarheit darüber zu schaffen, wo es weitere Entlastungen gebe, denn die Menschen hätten zum Teil schon Schwarz auf Weiß, was an Mehrausgaben im Winter auf sie zukommen werde.