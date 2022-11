Ministerpräsident Daniel Günther Foto: Marcus Brandt/dpa/Archivbild up-down up-down Landtag Günther unterstützt Kompromiss beim Bürgergeld Von dpa | 22.11.2022, 17:30 Uhr

Der Kompromiss von Ampel und Union für das geplante Bürgergeld stößt auf viel Zustimmung in Schleswig-Holstein. Mit dem Vereinbarten könne er sehr gut leben, sagte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) am Dienstag. Was die Union moniert habe, sei nun korrigiert. Fördern und fordern stehe weiter im Mittelpunkt. Wer Leistungen bekomme, müsse auch eine Gegenleistung erbringen.