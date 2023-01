Sternsinger segnen Landeshaus Foto: Marcus Brandt/dpa up-down up-down Brauchtum Günther und Herbst empfangen Sternsinger in Kiel Von dpa | 06.01.2023, 16:17 Uhr

Landtagspräsidentin Kristina Herbst und Ministerpräsident Daniel Günther (beide CDU) haben am Freitag am Kieler Landeshaus knapp 80 Sternsinger aus Schleswig-Holstein empfangen. Die als Heilige Drei Könige gekleideten Mädchen und Jungen brachten mit dem Kreidezeichen „20*C+M+B+23“ am Landtagsgebäude ihren Segen „Christus mansionem benedicat ­ Christus segne dieses Haus“ an.