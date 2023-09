Ministerpräsidentenkonferenz Günther spricht mit von der Leyen über Northvolt-Ansiedlung Von dpa | 08.09.2023, 10:11 Uhr | Update vor 1 Std. Daniel Günther Foto: Frank Molter/dpa/Archivbild up-down up-down

Ministerpräsident Daniel Günther hat am Rande der Ministerpräsidentenkonferenz mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen über die geplante Northvolt-Ansiedlung bei Heide gesprochen. „Ich habe erneut darauf gedrängt, dass die Entscheidungswege bei der EU schneller werden müssen, wenn die EU international als Wirtschaftsstandort attraktiv und wettbewerbsfähig bleiben will“, sagte der CDU-Politiker zu dem Gespräch am Donnerstag in Brüssel. Das hätten die Länder bei den Beratungen noch einmal unterstrichen.