Daniel Günther Foto: Marcus Brandt/dpa/Archivbild
Regierung Günther spricht mit von der Leyen über Energiepolitik Von dpa | 27.03.2023, 18:49 Uhr

Bei einem Brüssel-Besuch hat sich Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) am Montag mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen getroffen. „Im Mittelpunkt stand die Energiepolitik und die Frage, welche Antwort Europa auf den Inflation Reduction Act der USA finden kann“, sagte Günther. Das sei von höchster Bedeutung für die Ansiedlung von Unternehmen in Schleswig-Holstein. An dem Treffen nahm auch Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) teil. Der Inflation Reduction Act ist ein milliardenschweres US-Subventionsprogramm.